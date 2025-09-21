Na zielonogórskich winnicach ruszyły zbiory winogron. Proces ten potrwa kilka tygodni. Po ocenie dojrzałości owoców i zerwaniu ich z krzewów, grona są poddawane dokładnemu czyszczeniu i miażdzeniu. Dzięki temu powstaje powstaje tzw. moszcz, czyli sok z winogron z miąższem i pestkami.

W naszym regionie rośnie kilkadziesiąt różnych odmian winorośli.