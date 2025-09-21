„Na szlaku zielonogórskiego modernizmu” – to tytuł wykładu i spaceru po Zielonej Górze, który odbył się w niedzielne południe. Spotkanie rozpoczęło się w Muzeum Ziemi Lubuskiej, po czym uczestnicy odwiedzili m.in. dawną siedzibę Polskiej Wełny przy ul. Wrocławskiej i budynek Teatru Lubuskiego. Wydarzenie zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Jak twierdzą zielonogórzanie, takie inicjatywy pozwalają na lepsze poznanie miasta:

W Zielonej Górze znajduje się wiele miejsc związanych z modernizmem – mówi Justyna Lubas-Wałęcka z Muzeum Ziemi Lubuskiej:

Modernizm cechuje m.in. prostota i liczne geometryczne formy:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się także prelekcja na temat architektury winiarskiej w Zielonej Górze.