Prezentacje zbioru winogron, warsztaty obróbki lnu i degustacje lokalnych produktów – w Muzeum Etnograficznym w Ochli trwa impreza „U progu jesieni”. To wydarzenie, którego celem jest pokazanie bogactwa jesiennych plonów. Zielonogórzanie i turyści mogą także zaglądnąć na kiermasz rękodzieła i wysłuchać piosenek ludowych.

Jak twierdzą uczestnicy imprezy, dzięki takim inicjatywom można poznać pracę winiarzy i płócienników od środka:

Warsztaty wikliniarstwa prowadzi Ireneusz Witczak z Nowego Tomyśla. Jak sam przyznaje, takie zajęcie wymaga dokładności i skupienia:

Zdaniem Tadeusza Woźniaka, dyrektora skansenu w Ochli, dzisiejsza impreza ma charakter edukacyjny i rodzinny:

Nasz region jest bogaty w różne kultury i tradycje – dodaje Tadeusz Woźniak:

Impreza „U progu jesieni” potrwa do godz. 16:00.