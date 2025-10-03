Lekcje wychowawcze, spotkania z ekspertami oraz tematyczne konkursy – takie działania realizowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Przeciwdziałania Przemocy”.

Dziś na boisku szkolnym odbył się happening, podczas którego dzieci ubrane w białe koszulki, utworzyły napis „Stop przemocy”. Tym akcentem zakończono tygodniowe warsztaty, podczas których edukowano młodzież, jak reagować na agresję.

Zapytaliśmy uczniów szkoły podstawowej, czym dla nich jest przemoc i co należy robić w trudnych sytuacjach:

Ewelina Wyrzykowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 podkreśla, że warto rozmawiać z uczniami o różnych problemach:

Aby w przyszłości zwiększyć komfort psychiczny uczniów, młodzież wypełniła również specjalną ankietę. Po przeanalizowaniu odpowiedzi, podjęte zostaną kolejne kroki – mówi Anna Dróbka, pedagog szkolny:

„Tydzień Przeciwdziałania Przemocy” zrealizowano z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podobne działania odbywały się w wielu zielonogórskich szkołach.