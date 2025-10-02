W I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze otwarto Myślącą Klasę. Pod tym tytułem kryje się nowa przestrzeń edukacyjna, w której tradycyjne lekcje zostały zastąpione samodzielną pracą uczniów.

Młodzi ludzie – w tym przypadku na języku polskim – pracują w grupach nad konkretnym zagadnieniem, a później, wymieniając się uwagami, dochodzą do rozwiązania problemu. Tradycyjne ławki zastąpiły okrągłe stoły. Uczniowie wykorzystują też specjalne tablice do zapisywania uwag.

Nauczyciel pełni tu rolę przewodnika – mówi Wioletta Wodnicka, polonistka prowadząca projekt:

Wspólne wypracowywanie rozwiązań daje efekty w postaci m.in. lepszej komunikacji między rówieśnikami. Mówią Julia i Nikola z klasy III E:

Oprócz aspektów wychowawczych i integracyjnych, dużą rolę w projekcie odgrywa zmiana przestrzeni, w jakiej uczą się dzieci – podkreśla Ewa Habich, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zielonej Górze:

Myśląca Klasa została stworzona na podstawie metody kanadyjskiego eksperta, profesora Petera Liljedahla. Rozwija m.in. współpracę, komunikację i krytyczne myślenie.