Zielonogórski sztab WOŚP szykuje się do kolejnej zbiórki. W drugiej połowie października dokonamy rejestracji – zapowiada jego szef Radosław Brodzik.
34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026roku:
Nie ma jeszcze tytułu 34 zbiórki. Zielonogórski sztab WOŚP na kolejny finał szykuje nowości:
Podczas ostatniego, 33. finału WOŚP w Zielonej Górze zebrano ponad 800 tysięcy złotych. Radosław Brodzik był gościem Rozmowy o 9.00.
Radosław Brodzik, zielonogórski radny Koalicji Obywatelskiej
