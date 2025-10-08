Zielonogórski sztab WOŚP szykuje się do kolejnej zbiórki. W drugiej połowie października dokonamy rejestracji – zapowiada jego szef Radosław Brodzik.

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026roku:

Nie ma jeszcze tytułu 34 zbiórki. Zielonogórski sztab WOŚP na kolejny finał szykuje nowości:

Podczas ostatniego, 33. finału WOŚP w Zielonej Górze zebrano ponad 800 tysięcy złotych. Radosław Brodzik był gościem Rozmowy o 9.00.