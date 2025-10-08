Nocna prohibicja w Zielonej Górze? Chce tego zielonogórski radny Zielonej Razem Robert Górski, który przygotował projekt uchwały w tej sprawie.

Dokument zakłada wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach, w godzinach od 22.00 do 6.00 rano:

W ocenie radnego Górskiego, wprowadzenie nocnej prohibicji przełoży się również na mniejszą liczbę interwencji służb medycznych. Ponadto, mniej pracy będą mieli pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Jak podkreśla prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski, decyzja o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu musi zostać poprzedzona konsultacjami, m.in. z właścicielami sklepów, policją, przedstawicielami służby zdrowia oraz mieszkańcami:

Radny PiS Grzegorz Maćkowiak, podkreśla, że do tematu nocnej prohibicji należy podjeść z rozwagą. Jak dodaje, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami śródmieścia:

Radny KO Dariusz Legutowski, uważa, że Zielona Góra jest spokojnym i bezpiecznym miastem i nie powinniśmy porównywać się do Warszawy czy Krakowa:

Na ten moment zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje w około 170 polskich gminach, chodzi m.in. o Kraków i Bydgoszcz.