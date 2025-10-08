Trwa weryfikacja projektów zgłoszonych do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Ocena potrwa do 12 października W tej edycji wpłynęło ponad 130 wniosków.

Radosław Brodzik, zielonogórski radny Koalicji Obywatelskiej podkreśla ważność zadań miękkich:

Pomysły pod kątem formalnym oraz merytorycznym sprawdziła specjalna komisja. Po ogłoszeniu pierwszej listy projektów, będzie czas na odwołania:

W tej puli zielonogórskiego budżetu obywatelskiego jest 9 milionów 700 tysięcy złotych. Na zadania inwestycyjne 8 milionów 730 tysięcy, a na projekty społeczne 970 tysięcy. Głosowanie na wybrane zadania rozpocznie się 27 października.

Radosław Brodzik był gościem Rozmowy o 9.00.