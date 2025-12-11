Jak powinna wyglądać współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji? Na to pytanie starają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji, która odbywa się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Biorą w niej udział naukowcy, przedsiębiorcy i biznesmeni z całej Polski. Podczas dwudniowych prelekcji podjęte zostaną tematy dotyczące m.in. wyzwań w sektorze produkcji oraz sztucznej inteligencji.

Jak mówi dr hab. inż. Michał Sąsiadek z Instytutu Inżynierii Mechanicznej, kooperacja nauki i biznesu wymaga ciągłego rozwoju:

Zdaniem Piotra Gawary, przewodniczącego Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, współpraca przedsiębiorców i naukowców przynosi ogromne korzyści:

– Przedsięwzięcia realizowane z firmami prywatnymi umożliwiają studentom praktyczne poszerzenie wiedzy – dodaje prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ:

– Chcemy, aby jak największa liczba młodych naukowców zostawała w naszym mieście – przyznaje Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry:

VI Konferencja „Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji” potrwa do jutra.