120 wystawców zaprezentuje się na świątecznym jarmarku w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. Do skansenu ze swoimi produktami przyjadą producenci, twórcy, rzemieślnicy i artyści z całego regionu. Dwudniowa impreza wystartuje w sobotę (13.12.2025) w południe na terenie Zagrody Kamiennej.

– Trwają ostatnie przygotowania m.in. do pokazów, koncertów i warsztatów – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra, dyrektor Muzeum Etnograficznego Tadeusz Woźniak:



W sobotę po południu będzie można poznać wigilijne tradycje, które przywieźli na Ziemię Lubuską przesiedleni mieszkańcy Kresów i Beskidów. Planowane są trzy spotkania, które zilustrują dawne wigilie:

Jarmark „Idą Święta” potrwa w skansenie w sobotę od 12:00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9.00 do 15.00. Wstęp jest bezpłatny. Tadeusz Woźniak był gościem Rozmowy o 9.00.