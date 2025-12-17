Od nowego roku kierowcy będą płacić za postój przy ogrodzie botanicznym w Zielonej Górze. Zmianę zapowiedziały dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra władze miasta. Bezpłatnie z parkingu skorzystają goście ogrodu.
To odpowiedź na pytanie słuchacza, który zgłosił, że darmowy parking przy wejściu do obiektu jest nieustannie zastawiony, w związku z tym zmotoryzowani, odwiedzając to miejsce, nie mogą zostawić aut przy ogrodzie.
Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry zapowiedział korektę i zaznaczył, że wiąże się ona ze zmianą regulaminu:
Prezydent Zielonej Góry odpowiadał na pytania słuchaczy w audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”. Przypomnijmy, sprawa zastawionych miejsc parkingowych przy ogrodzie botanicznym wybrzmiała na antenie RZG za sprawą słuchaczy także w maju 2025 roku.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry https://youtu.be/Oog8f_gEG4MCzytaj więcejDetails
Polecamy
Inwestycje drogowe w Zielonej Górze. Prezydent wskazuje kluczowe ulice
Miasto Zielona Góra zabezpieczyło w budżecie na 2026 rok środki na rozbudowę i przebudowę kluczowych ulic oraz dróg osiedlowych –...Czytaj więcejDetails