Od nowego roku kierowcy będą płacić za postój przy ogrodzie botanicznym w Zielonej Górze. Zmianę zapowiedziały dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra władze miasta. Bezpłatnie z parkingu skorzystają goście ogrodu.

To odpowiedź na pytanie słuchacza, który zgłosił, że darmowy parking przy wejściu do obiektu jest nieustannie zastawiony, w związku z tym zmotoryzowani, odwiedzając to miejsce, nie mogą zostawić aut przy ogrodzie.

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry zapowiedział korektę i zaznaczył, że wiąże się ona ze zmianą regulaminu:

Prezydent Zielonej Góry odpowiadał na pytania słuchaczy w audycji „Nasze miasto, nasze sprawy”. Przypomnijmy, sprawa zastawionych miejsc parkingowych przy ogrodzie botanicznym wybrzmiała na antenie RZG za sprawą słuchaczy także w maju 2025 roku.