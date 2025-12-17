Miasto Zielona Góra zabezpieczyło w budżecie na 2026 rok środki na rozbudowę i przebudowę kluczowych ulic oraz dróg osiedlowych – podkreślił Marcin Pabierowski.
Prezydent miasta zaznaczył, że największe nakłady przewidziano na ulicę Waryńskiego oraz ulicę Poznańską w Chynowie:
Marcin Pabierowski przypomniał również, że kończą się prace przy rondzie św. Urbana, gdzie wylewane są ostatnie warstwy asfaltu, a także na ulicy Zacisze:
Przypomnijmy, że budżet Zielonej Góry na 2026 rok został przyjęty podczas wtorkowej sesji rady miasta.
Marcin Pabierowski był gościem Rozmowy o 9.
Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry
