Miasto planuje rozbudowę Biura Wystaw Artystycznych poprzez zagospodarowanie budynku dawnej szkoły muzycznej przy al. Niepodległości – mówi prezydent Zielonej Góry.

Marcin Pabierowski podkreśla, że jest to element szerszego planu rewitalizacji śródmieścia, bo udało się pozyskać blisko 80 milionów złotych na przebudowę deptaka oraz rewitalizację czterech parków:

Marcin Pabierowski był gościem Rozmowy o 9.