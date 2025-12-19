Dzisiaj (19.12.2025) koncert świąteczny w Filharmonii Zielonogórskiej. W programie znalazła się m.in. suita z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego.

– To motyw, którego w tym okresie nie może zabraknąć, ale to część repertuaru – mówi dyrektor instytucji Rafał Kłoczko:

Koncert świąteczny w Filharmonii Zielonogórskiej rozpocznie się o 19.00. Z kolei w niedzielę, kolejny z koncertów familijnych. Również w klimacie bożonarodzeniowym:

Koncert familijny w filharmonii – 21 grudnia o godzinie 12:00.

