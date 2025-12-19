W marcu ma się rozpocząć remont ul. Waryńskiego w Zielonej Górze. To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych, planowana na przyszły rok. Dzisiaj (19.12.2025) magistrat podpisał umowę z wykonawcą zadania.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. przebudowę skrzyżowania i zjazdów na okoliczne osiedla, montaż nowej sygnalizacji świetlnej, a także budowę ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych.

– Czeka nas ogromne wyzwanie budowlane. Ulica Waryńskiego to jedna z najważniejszych dróg w mieście – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

O szczegółach prac opowiada Irena Lutowska, dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie:

– Jesteśmy w trakcie tworzenia odpowiedniej organizacji ruchu na czas remontu – zapewnia Irena Lutowska:

W trakcie piątkowej konferencji prasowej ogłoszono również, że zmodernizowana zostanie droga przy ul. Łężyca-Boczna. Na realizację tych prac przeznaczono ponad 200 tysięcy złotych. O szczegółach Piotr Czerep, wykonawca remontu:

Modernizacja ul. Waryńskiego będzie kosztowała ponad 8 milionów złotych. Od momentu wejścia na plac budowy, wykonawca będzie miał 7 miesięcy na realizację prac.