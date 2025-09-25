Wieczór filmowy i spacer z lampami naftowymi – to najbliższe, jesienne propozycje Fundacji Tłocznia. Zielonogórska formacja zaprasza już w najbliższą sobotę do Sali Szeptów przy ul. Sowińskiego, gdzie odbędzie się pokaz filmów białoruskich.
– Prezentacja rozpocznie się o godzinie 18.00 – mówi Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia:
Pokaz białoruskiego kina rozpocznie się w sobotę, 27 września o godzinie18.00. Natomiast, w kolejną sobotę, 4 października, Fundacja Tłocznia zaprasza na wieczorny spacer z lampami naftowymi. Wydarzenie orgaznizowane jest z okazji pożegnania lata i rozpocznie się o godzinie 19.00. Zbiórka przy zielonogórskim amfiteatrze:
Wstęp na wydarzenia jest wolny.
Szymon Płóciennik był dzisiaj gościem „Rozmowy o 9.00”.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia
https://youtu.be/svjW3L2j7f8
