Składa się z 12 osób i będzie pomagać prezydentowi w rozwoju kulturalnym miasta – mowa o Zielonogórskiej Radzie Kultury, która dzisiaj oficjalnie zainaugurowała swoją działalność. W jej skład wchodzą osoby zaangażowane w życie miasta, związane m.in. z Fundacją Tłocznia, Zajazdem Kultury i Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury.

Do zadań rady zalicza się m.in. promocję lokalnych artystów i tworzenie nowych wydarzeń kulturalnych. Jak mówi Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, członkini rady, miasto powinno jeszcze bardziej zaangażować się m.in. w rozwój działalności teatralnej:

Zdaniem Adama Bęczkowskiego, związanego z grupą Zajazd Kultury, rada powinna przede wszystkim ułatwić dostęp mieszkańców do sztuki:

– Chcemy, aby w Zielonej Górze działo się coraz więcej imprez i wydarzeń społeczno-kulturalnych – zapewnia Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Rada Kultury to kolejne gremium, które ma być głosem mieszkańców – dodaje Marcin Pabierowski:

Kadencja obecnej Zielonogórskiej Rady Kultury potrwa do 2029 roku.