Biblioteka Norwida otrzymała 235 tysięcy złotych w ramach funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację czterech projektów. Dotyczą one m.in. rozwoju czytelni dramatu oraz kontynuowania digitalizacji dawnych druków.

– Dofinansowanie pozwala nam na rozwijanie naszej oferty dla czytelników. To dla nas bardzo ważne projekty – przyznaje Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida:

W tym roku czytelnia świętuje również 70-lecie działalności. Z tej okazji organizowane są m.in. konferencje naukowe. Jedna z nich, zatytułowana „Miasto starsze niż prasa” odbędzie się w dniach od 15 do 17 października. O szczegółach Przemysław Bartkowiak, zastępca dyrektora biblioteki Norwida:

Więcej informacji na temat dofinansowania projektów i organizacji konferencji naukowych znajdziecie na stronie internetowej biblioteki Norwida.