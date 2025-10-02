Szpital Uniwersytecki otrzymał dofinansowanie od Ministerstwa Zdrowia na budowę Lubuskiego Centrum Onkologii. Łączna kwota dotacji to 233,5 zł mln zł.

Obiekt ma powstać na terenie znajdującym się za Polikliniką. W nowym budynku znajdą się m.in. oddziały chirurgii onkologicznej, hematologii oraz chirurgii klatki piersiowej.

– Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w historii naszego szpitala – podkreśla dr Paweł Urbański, wiceprezes ds. rozwoju w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze:

– To inwestycja, na którą czekało mnóstwo osób z całego województwa – dodaje dr Paweł Urbański:

Lubuskie Centrum Onkologii wraz z Zakładem Medycyny Nuklearnej ma powstać do 2029 roku.