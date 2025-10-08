38 obszarów w województwie lubuskim jest objętych ochroną krajobrazową. Ma to na celu zachowanie korytarzy ekologicznych i naturalnej przestrzeni. Dzisiaj w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja samorządowa, podczas której uczestnicy dyskutowali na temat ochrony przyrody oraz zabezpieczenia najważniejszych krajobrazów w naszym regionie.

Jak mówi Jacek Urbański, członek zarządu województwa lubuskiego, niedawno został uchwalony audyt krajobrazowy, w którym mogą wziąć udział gminy:

Urząd marszałkowski obecnie realizuje projekt „Klimatyczne lubuskie”, o czym mówi Sylwia Tylzon-Stojanowska, kierownik Wydziału Zasobów Przyrodniczych w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Zdaniem dra Olafa Ciebiery, prezesa Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Zielonej Górze, przeprowadzany audyt pozwoli na zachowanie ważnych terenów krajobrazowych w naszym regionie:

W skład obszarów chronionego krajobrazu wchodzi m.in. Nowosolska Dolina Odry i Wzniesienia Zielonogórskie.