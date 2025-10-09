Kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu w rejonie ronda św. Urbana I. Nowe zasady poruszania się po skrzyżowaniu będą obowiązywać od poniedziałku, 13 października.
Jak wyjaśnia Paweł Tonder, zastępca prezydenta Zielonej Góry, zmiany są związane z przejściem drogowców do kolejnego etapu prac.
Magistrat przygotował szczegółowy schemat nowej organizacji ruchu.
