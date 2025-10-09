Pod hasłem „Solidarność z Palestyną! Stop bezkarności!” w sobotę, 11 października, na Placu Bohaterów w Zielonej Górze odbędzie się zgromadzenie solidarnościowe z narodem palestyńskim.
– Chcemy zaprotestować przeciwko izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy, zwracając uwagę na dramatyczną sytuację cywilów oraz blokadę pomocy humanitarnej – mówił na antenie Radia Zielona Góra Andrzej Olszak, współorganizator wydarzenia:
Organizatorzy podkreślają, że zgromadzenie ma charakter pokojowy.
Spotkanie na Placu Bohaterów rozpocznie się o godzinie 11:00.
