Ulica Waryńskiego – jedna z głównych arterii komunikacyjnych Zielonej Góry, doczeka się kompleksowej przebudowy.
Miasto ogłosiło już przetarg na realizację inwestycji. – To nie tylko wymiana nawierzchni. Modernizacja obejmie również chodniki, powstaną także ścieżki rowerowe – zapowiada Paweł Tonder, zastępca prezydenta miasta:
– Jednym z kluczowych elementów przebudowy będzie oznakowanie skrzyżowania prowadzącego do szpitala, które obecnie sprawia kierowcom trudności. Powstanie także nowy przystanek autobusowy – dodaje Tonder:
Przebudowa nie obejmie skrzyżowań z ul. Podgórną i w rejonie basenu, ponieważ te miejsca zostaną zmodernizowane w ramach osobnego projektu ITS (Inteligentny System Transportowy).
Otwarcie ofert zaplanowano na 7 października. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację prac. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 10 mln zł, jednak ostateczna wartość będzie zależała od wyników przetargu.
