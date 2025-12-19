Jesteśmy opozycją, ale konstruktywną – mówi Paweł Wysocki, zielonogórski radny Zielonej Razem. Klub poparł budżet miasta na 2026 rok podczas wtorkowej sesji w ratuszu.
– Zagłosowaliśmy za, chociaż będziemy się przyglądać deficytowi Zielonej Góry – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra:
Paweł Wysocki wskazał też, że klub Zielona Razem wprowadził do przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry także propozycje własne:
Przypomnijmy, w 2026 roku po stronie wydatków zaplanowano ponad 1,7 mld zł, natomiast dochody miasta mają wynieść około 1,5 mld zł. Deficyt w 2026 roku ma sięgnąć około 192 mln zł, a planowane zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku to około 880 mln zł.
Paweł Wysocki był gościem Rozmowy o 9.00
Wysłuchaj całej rozmowy:
