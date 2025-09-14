Gekony, modliszki, węże czy pająki – to tylko niektóre ze zwierząt, które można podziwiać podczas targów terrarystycznych w Zielonej Górze. Od soboty (13 września) w hali akrobatycznej przy ul. Urszuli prezentuje się kilkunastu wystawców.

Mieszkańcy mają okazję do rozmów ze specjalistami oraz do nabycia egzotycznych gatunków zwierząt i sprzętu.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że przygotowana wystawa jest fascynująca:

– Po odpowiednim przygotowaniu, każdy z nas może rozpocząć przygodę z terrarystyką – podkreśla Michał Królicki, organizator wydarzenia:

Targi terrarystyczne zakończą się o godzinie 14.00. Wstęp biletowany.