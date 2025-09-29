Prom „Jutrzenka” w Pomorsku znów kursuje przez Odrę. Po przerwie technicznej i koniecznych testach, od piątku 26 września 2025 roku przeprawa została przywrócona do użytku.

Prom w dni robocze kursuje od 5:00 do 22:00, natomiast w soboty, niedziele i święta od 7:00 do 21:00.

Aktualne informacje o kursowaniu promu „Jutrzenka” można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Regularne przeprawy mają zapewnić sprawny ruch i ułatwić codzienne podróże mieszkańcom regionu.