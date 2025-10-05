Kilkanaście osób wzięło udział w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie „Nikifor. Fenomen samorodnego talentu”, które odbyło się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zielonogórzanie mieli okazję podziwiać 50 obrazów przedstawiających m.in. pejzaże, autoportrety i wizerunki świętych.
Oprowadzanie odbyło się w ramach weekendu seniora. Jak twierdzą uczestnicy, takie inicjatywy pozwalają na obcowanie ze sztuką:
Jak mówi Marta Gawęda-Szymaniak, kuratorka wystawy, obrazy Nikifora cechuje m.in. prymitywizm i wyczucie koloru:
Wystawę „Nikifor. Fenomen samorodnego talentu” można podziwiać w Muzeum Ziemi Lubuskiej do 9 listopada.
