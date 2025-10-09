Około 45 procent uczniów zielonogórskich szkół podstawowych weźmie udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej. W szkołach ponadpodstawowych frekwencja wyniesie jedynie około 20 procent – wynika z danych Urzędu Miasta Zielona Góra.
Niskim zainteresowaniem przedmiotem nie jest zaskoczona Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem błędem Ministerstwa Edukacji jest to, że udział w zajęciach jest dobrowolny:
Radna zwraca też uwagę, że program przygotowany przez ekspertów będzie trudny do zrealizowania w ramach jednej godziny tygodniowo:
Bożena Ronowicz była dziś gościem audycji „Rozmowa o 9.00” w Radiu Zielona Góra.
Bożena Ronowicz, zielonogórska radna PiS
