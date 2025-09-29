W Zielonej Górze odbyło się posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury. Podczas spotkania omawiano inwestycje, które w minionym roku udało się zrealizować w województwie lubuskim. Członkowie komisji zwrócili również uwagę na problemy związane z lokalną komunikacją.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomina, że w województwie lubuskim zrealizowano wiele ważnych inwestycji. Była to m.in. budowa obwodnicy w Strzelcach Krajeńskich:

Zdaniem Dariusza Klimczaka województwo lubuskie jest coraz lepiej skomunikowane:

Krystyna Sibińska, posłanka RP, przyznaje, że w województwie lubuskim nadal potrzebne są inwestycje w infrastrukturę drogową:

Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego, zwrócił uwagę na to, że województwo lubuskie nadal potrzebuje rozwoju sieci kolejowych.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. We wtorek członkowie komisji spotkają się w Gorzowie Wielkopolskim.