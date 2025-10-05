Pająki, gekony i mrówki – między innymi takie gatunki zwierząt można podziwiać podczas imprezy ZooEgzotyka, która trwa w hali CRS. Odwiedzający mają także okazję do rozmowy z hodowcami oraz zakupu niezbędnych akcesoriów, m.in. terrariów i karm.

Jak twierdzą zielonogórzanie, podczas takich imprez można się dowiedzieć wielu ciekawostek na temat życia zwierząt:

Jednym z wystawców jest Szymon Goły, hodowca pająków. Jak sam przyznaje, pajęczaki to niezwykłe stworzenia:

Targi potrwają do godz. 16:00.