Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry. Dokument musi być gotowy do połowy listopada.

Jak mówiła dziś w Radiu Zielona Góra Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości, budżet powinien mieć charakter proinwestycyjny:

Bożena Ronowicz była dziś gościem audycji „Rozmowa o 9.00” w Radiu Zielona Góra.