Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry. Dokument musi być gotowy do połowy listopada.
Jak mówiła dziś w Radiu Zielona Góra Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości, budżet powinien mieć charakter proinwestycyjny:
Bożena Ronowicz była dziś gościem audycji „Rozmowa o 9.00” w Radiu Zielona Góra.
Bożena Ronowicz, zielonogórska radna PiS
